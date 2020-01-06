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Оперный певец ушел из жизни в одной из клиник в Москве. Печальную новость сообщили в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.
Заведующая труппой театра Ольга Толоконникова назвала Пискунова "человеком-эпохой", отметив, что смерть народного артиста выбила всех из колеи.
"Геннадий Венедиктович такая, можно сказать, наша икона, потому что все артисты, в основном мужского состава, конечно же, равнялись всегда на него. Он был образцом школы, образцом вокалиста, образцом гражданина, мужчины",
– цитирует Толоконникову ТАСС.
В театре имени Сац Пискунов начал работать еще во время учебы в ГИТИСе. С ним он и связал свою дальнейшую карьеру.
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