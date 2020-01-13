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Егор Оболенский, известный зрителям по роли в сериале "След", стал жертвой воров. В одном из баров Москвы у него украли пальто, наушники, перчатки и устройство для курения. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Актер 1 января обратился с заявлением в полицию, где было возбуждено уголовное дело, пишет "РЕН ТВ". Ущерб Оболенский оценивает в 20 тыс. рублей.
21-летний Егор Оболенский стал знаменитым после ролей в "Ералаше" и сериале "След".
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