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Актера популярного сериала обокрали в Новый год

Артист лишился 20 тысяч рублей

Егор Оболенский, известный зрителям по роли в сериале "След", стал жертвой воров. В одном из баров Москвы у него украли пальто, наушники, перчатки и устройство для курения. Инцидент произошел в новогоднюю ночь. 

Актер 1 января обратился с заявлением в полицию, где было возбуждено уголовное дело, пишет "РЕН ТВ". Ущерб Оболенский оценивает в 20 тыс. рублей.

21-летний Егор Оболенский стал знаменитым после ролей в "Ералаше" и сериале "След".

Дарья ПЕТРОВА

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