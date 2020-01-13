Свой вердикт медики вынесут после обследования

Алексей Кабанов находится в одной из клиник Москвы.

Как стало известно, у 36-летнего участника группы "Корни", известной по хитам "Плакала береза", "Ты узнаешь ее" и другим, возникли проблемы с гортанью. К медикам, по данным телеграм-канала "112", певец обратился сам.

Возможно, Кабанова придется оперировать. Окончательное решение врачи примут после обследования.