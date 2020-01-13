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Любовницу внука Михалкова отгородили от близких после падения из окна

Любовницу внука Михалкова отгородили от близких после падения из окна
Кристина Пунтус. Фото: instagram.com/k_ksusha
Когда девушку переведут в обычную палату из реанимации, неизвестно

Мама Ксении Пунтус – модели, упавшей 11 января из окна третьего этажа, рассказала, что друзья девушки пока не могут с ней увидеться. Врачи разрешили приходить к Ксении только ее родителям.

"Очень много переломов, очень много травм, очень много отбито всего. Пока еще боятся прогнозы какие-то делать", – сказала женщина в интервью "Пятому каналу". 

В свою очередь, издание "МК" сообщает, что в личных вещах Пунтус нашли сильнодействующий препарат, не сочетающийся с алкоголем. Между тем известно, что девушка на вечеринке выпила.

Модель выпала из окна квартиры своего бойфренда Андрея Бакова, внука режиссера Никиты Михалкова, 11 января. Приятельница Бакова рассказала, что Ксения и Андрей познакомились недавно – всего 3 недели назад. Накануне трагедии молодые люди в компании друзей веселились в ночном клубе, затем поехали домой к Бакову.  по словам молодого человека, он отправился спать, а когда проснулся в 11 утра, его спутницы нигде не было. Полураздетую модель нашел в кустах дворник. Сейчас она находится в реанимации.

Как отмечает автор телеграм-канала "НеМалахов", сочетание таблеток и алкоголя могло вызвать у Ксении галлюцинации и толкнуть ее на бесконтрольный поступок.

Валентина МАЙОРОВА

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