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Известный режиссер попал в реанимацию

Известный режиссер попал в реанимацию
Сергей Соловьев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сергей Соловьев перенес экстренную операцию

Создатель фильмов "Асса", "Три сестры" и "Дом под звездным небом" был госпитализирован в больницу после того, как пожаловался на сильную боль в левой голени. Врачи диагностировали Сергею Соловьеву инфаркт нижних конечностей.

В тканях кинорежиссера скопились клеточные элементы с кровью и лимфой. Врачи провели знаменитости экстренную операцию. Сейчас он находится в реанимации, – сообщает телеграм-канал Mash. 

Дарья ПЕТРОВА

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