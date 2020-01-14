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Создатель фильмов "Асса", "Три сестры" и "Дом под звездным небом" был госпитализирован в больницу после того, как пожаловался на сильную боль в левой голени. Врачи диагностировали Сергею Соловьеву инфаркт нижних конечностей.
В тканях кинорежиссера скопились клеточные элементы с кровью и лимфой. Врачи провели знаменитости экстренную операцию. Сейчас он находится в реанимации, – сообщает телеграм-канал Mash.
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