Сергей Соловьев перенес экстренную операцию

Создатель фильмов "Асса", "Три сестры" и "Дом под звездным небом" был госпитализирован в больницу после того, как пожаловался на сильную боль в левой голени. Врачи диагностировали Сергею Соловьеву инфаркт нижних конечностей.

В тканях кинорежиссера скопились клеточные элементы с кровью и лимфой. Врачи провели знаменитости экстренную операцию. Сейчас он находится в реанимации, – сообщает телеграм-канал Mash.