Нибиру
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Лидер известной рок-группы Animal ДжаZ Алексей Красовицкий попал в ДТП на гастролях. Жуткий кадр с разбитым авто появился на его странице в Инстаграм.
К счастью, все обошлось. Музыкант успокоил фанатов, давая понять, что он в порядке.
"Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить", – написал он.
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