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Российский рок-музыкант попал в аварию

Страшное фото появилось в соцсети

Лидер известной рок-группы Animal ДжаZ Алексей Красовицкий попал в ДТП на гастролях. Жуткий кадр с разбитым авто появился на его странице в Инстаграм.

К счастью, все обошлось. Музыкант успокоил фанатов, давая понять, что он в порядке.

"Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить", – написал он.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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