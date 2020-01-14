Страшное фото появилось в соцсети

Лидер известной рок-группы Animal ДжаZ Алексей Красовицкий попал в ДТП на гастролях. Жуткий кадр с разбитым авто появился на его странице в Инстаграм.

К счастью, все обошлось. Музыкант успокоил фанатов, давая понять, что он в порядке.

"Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить", – написал он.