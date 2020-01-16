Возмущенные люди требуют лишить телеведущего гражданства

Сторонники одного православного движения считают, что Иван Ургант поглумился над чувствами верующих в своей передаче накануне Рождества. Поэтому, как утверждает лидер организации, звезду необходимо лишить российского паспорта.

В Сети появилась соответствующая петиция, за которую проголосовало почти 9 тыс человек. Ее сторонники считают, что Ургант в своей передачи провокационно поздравил россиян с Рождеством, поглумившись над православными традициями, пишет агентство "ФедералПресс".

"Мы считаем, что для таких деятелей с двойным гражданством должна быть предусмотрена процедура лишения российского гражданства за неуважение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям",

– заявил координатор движения "Царьграду".

В эфире "Вечернего Урганта" телеведущий показал картину, пародирующую изображение Иисуса Христа. В конце передачи выступил музыкант Джизус с татуировкой на груди "Я – сын бога". Именно это не понравилось активистам, уточняет портал URA.RU. Сам Ургант пока не комментирует возмущения россиян.