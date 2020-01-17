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Жванецкий попал в больницу с болезнью Табакова

Жванецкий попал в больницу с болезнью Табакова
Михаил Жванецкий. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
СМИ сообщают, что сатирика госпитализировали после Нового года

Журналисты выяснили, что 85-летнего Михаила Жванецкого сразил недуг, который был у режиссера Олега Табакова и певца Вилли Токарева. Какой именно диагноз у сатирика, не уточняется. Однако, по некоторым данным, Жванецкий экстренно лечится.

Издание "Московский комсомолец" пишет, что Новый год артист встретил в Одессе, а после прямиком отправился в больницу в России, чтобы как можно быстрее начать лечение. Журналисты газеты также пообщались с врачами, которые отметили, что у Жванецкого не самая агрессивная форма заболевания. Его самочувствие оценивается как средней тяжести.

Сатирику назначили стандартное лечение, которое совсем скоро должно стабилизировать его состояние. Супруга часто навещает Жванецкого, который гуляет разве что по палате и коридорам. Настроение у мэтра не самое лучшее, хотя он активен. Отметим, что официального подтверждения этой информации нет. 

Олег Табаков скончался в марте 2018-го от остановки сердца, вызванной деструктивной пневмонией. 

Полина ИВАНОВА

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