Тимур Гайдуков ушел из жизни в Москве

Экс-участнику команды КВН "Город Пятигорск" было всего 36 лет. Страшную новость сообщил друг Тимура Гайдукова Давид Мелик-Гусейнов.

"И в светлый праздник Крещения – ушел... Спи, дружище (...) Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь – спи. Помню. Ценю. Люблю. Тима..." – написал он на своей странице в Фейсбук.

По словам Давида, он виделся с Тимуром после Нового года: зашел навестить друга и понял, что это в последний раз.

Как сообщалось ранее, Гайдукову диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Он лечился в Москве.