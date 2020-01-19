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Звезда КВН умер от онкологии

Звезда КВН умер от онкологии
Тимур Гайдуков. Фото: instagram.com
Тимур Гайдуков ушел из жизни в Москве

Экс-участнику команды КВН "Город Пятигорск" было всего 36 лет. Страшную новость сообщил друг Тимура Гайдукова Давид Мелик-Гусейнов.

"И в светлый праздник Крещения – ушел... Спи, дружище (...) Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь – спи. Помню. Ценю. Люблю. Тима..." – написал он на своей странице в Фейсбук.

По словам Давида, он виделся с Тимуром после Нового года: зашел навестить друга и понял, что это в последний раз.

Как сообщалось ранее, Гайдукову диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Он лечился в Москве.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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