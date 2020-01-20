Такое наказание для артистки просило следствие

Преображенский суд города Москвы назначил штраф актрисе Наталье Бочкаревой в размере 30 тысяч рублей. Повод стало хранение запрещенных наркотических препаратов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в суде.

Таким образом, уголовное дело в отношении телезвезды было прекращено. Именно о таком наказании следствие просило ранее.

Наталья Бочкарева известна в качестве исполнительницы роли в популярном сериале "Счастливы вместе". В сентябре 2019 года ее задержали в Москве в автомобиле с запрещенными препаратами.