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Бочкарева отделалась штрафом за хранение запрещенных веществ

Такое наказание для артистки просило следствие

Преображенский суд города Москвы назначил штраф актрисе Наталье Бочкаревой в размере 30 тысяч рублей. Повод стало хранение запрещенных наркотических препаратов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в суде. 

Таким образом, уголовное дело в отношении телезвезды было прекращено. Именно о таком наказании следствие просило ранее. 

Наталья Бочкарева известна в качестве исполнительницы роли в популярном сериале "Счастливы вместе". В сентябре 2019 года ее задержали в Москве в автомобиле с запрещенными препаратами. 

Сергей САЗОНОВ

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