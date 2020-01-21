Известная актриса спела перед публикой в одних колготках
Екатерина Гусева вышла на сцену в откровенном, необычном для нее образе, чем по-настоящему удивила фанатов. Актриса выступила на концерте, посвященном Владимиру Высоцкому, в коротком пиджаке и белой рубашке. На ногах у нее были только колготки в крупную сетку.
"Юбку украли!" – пошутили подписчики в Инстаграм. Однако смелый наряд звезды кино заинтересовал их, и они по достоинству оценили ее фигуру. Стоит отметить, что артистка в свои 43 года выглядит замечательно.
"Хороша!", "Ты такая секси, еще и Высоцкого поешь", "Катя часто удивляет. Очень интересно разгадывать образ, она не живет в рамках одного амплуа", "Екатерина, Вы в прекрасной физической форме!", "Куколка", "Секс сплошной", "Богиня", "Катя, такие красивые ножки", "Космос", "Очень опасна!"
– восхитились актрисой в соцсети.
Однако ее откровенный вид понравился не всем. Некоторые комментаторы сочли его чересчур пошлым и совсем не подходящим привычному амплуа:
"Как актриса супер! Но всему есть грань!", "Без юбки, что ли? От Вас не ожидала", "Как-то пошловато", "Отсутствие юбки – это, конечно же, не есть прилично... Удивили!"
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