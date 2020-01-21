У Виктора Ракова обнаружили дыхательную недостаточность

Народный артист России Виктор Раков экстренно оказался в больничной палате московской клиники. Актеру легендарного спектакля "Юноны и Авось" резко стало плохо.

По сообщению телеграмм-канала "112", у звезды "Ленкома" началась дыхательная недостаточность. Такой диагноз, по предварительной информации, 57-летнему Ракову поставили врачи.

Звезда "Ленкома" запомнился зрителям множеством театральных и киноработ. В частности, он снялся в фильме Марка Захарова "Убить дракона" (1988), в лентах "Мать" и "Мастер и Маргарита".