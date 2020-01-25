Народной артистке РСФСР было 93 года

Советская и российская театральная актриса Идея Макаревич ушла из жизни в Краснодаре. Печальную новость сообщили в Краснодарском академическом театре имени М. Горького. Там артистка служила с 1962 года.

Ее смерть коллеги назвали тяжелой невосполнимой утратой.

Губернатор края Вениамин Кондратьев направил родным Макаревич телеграмму с соболезнованиями.

"Идея Григорьевна была легендарной актрисой (..) Она была яркой звездой не только сцены Кубани, но и всей страны, человеком редкого обаяния", – приводит текст сайт краевой администрации.