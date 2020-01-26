Мужчине было всего 27 лет

СМИ сообщают о смерти Евгения Гудкова, участника питерского коллектива "Пес и группа".

По предварительной информации, музыкант был в больнице в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на окружение Гудкова пишет сайт Piter.tv.

О смерти артиста сообщает также интернет-газета "Бумага" на странице "ВКонтакте", ссылаясь на его знакомых. Причины смерти пока неизвестны. В группе, посвященной творчеству коллектива, объявлено об остановке сбора денег на лекарство. В этом больше нет нужды, говорится в сообщении. Поклонники выражают свои соболезнования в соцсетях.

Подробности приводит портал реанимации Inforeactor: в материале отмечается, что Гудков находился в реанимации Введенской больницы Санкт-Петербурга.

Дата и место прощания пока не названы.

