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Умер народный артист России

Умер народный артист России
Фото: pixabay.com
Деятелю культуры было 94 года

Худрук питерского театра "Буфф" Исаак Штокбант ушел из жизни в ночь на 26 января. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга.

"Профессор Российского государственного института сценических искусств, народный артист России, чьё имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга, Исаак Романович – знаковая фигура современной культуры России", – отметили ее представители на странице "ВКонтакте".

Дата и место прощания с народным артистом и режиссером еще не названы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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