Деятелю культуры было 94 года

Худрук питерского театра "Буфф" Исаак Штокбант ушел из жизни в ночь на 26 января. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга.



"Профессор Российского государственного института сценических искусств, народный артист России, чьё имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга, Исаак Романович – знаковая фигура современной культуры России", – отметили ее представители на странице "ВКонтакте".



Дата и место прощания с народным артистом и режиссером еще не названы.