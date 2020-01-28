Друзья бросились в полицию

Тревогу забил товарищ актера из сериала "Молодежка" Евгения Романцова.

Мужчина сообщил, что они приехали в Питер из Москвы и накануне ночью развлекались в барах. Где-то в половине четвертого Романцов исчез. При этом в гостиницу он позже не приходил, передает "Пятый канал".

Артист был одет в синие джинсы, черные кроссовки и темную куртку, уточняет "ФедералПресс".



