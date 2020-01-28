Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Звезда популярного сериала бесследно исчезла в Питере

Друзья бросились в полицию

Тревогу забил товарищ актера из сериала "Молодежка" Евгения Романцова.

Мужчина сообщил, что они приехали в Питер из Москвы и накануне ночью развлекались в барах. Где-то в половине четвертого Романцов исчез. При этом в гостиницу он позже не приходил, передает "Пятый канал".

Артист был одет в синие джинсы, черные кроссовки и темную куртку, уточняет "ФедералПресс".


Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

"А как же взносы": над россиянами нависла угроза изгнания из ПАСЕ

Делегаты 5 стран оспорили возвращение нашей делегации в организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей