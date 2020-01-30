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Скончалась звезда шоу "Голос"

Певица умерла в возрасте 43 лет

Австралийская звезда шоу "Голос" Наташа Стюарт ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком. Артистка скончалась в сиднейской больнице Святого Винсента. Об этом сообщает The Sun.

Стюарт боролась с онкологией два года. Ведущая шоу Соня Крюгер, как отмечает телеканал "360", выразила соболезнования семье певицы, добавив, что та была путеводной звездой для нее. До участия в "Голосе" певица 20 лет выступала на сцене. 

Полина ИВАНОВА

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