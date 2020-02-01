Решение было принято из-за состояния здоровья

Певица Марина Абросимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, объявила об уходе в бессрочный отпуск в связи с обострением проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера артистки Маргариту Соколову.

По ее словам, сейчас звезда находится на восстановительном лечении в больнице. В своем профиле в Instagram она уточнила, что текущее самочувствие артистки связано с травмами, которые были получены весной 2019 года.

Напомним, в апреле прошлого года МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт. В результате артистка получила множественные гематомы, ее доставили в одну из московских клиник частным рейсом.