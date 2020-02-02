Телеведущая воспользовалась подарком по своему усмотрению

Розе Сябитовой в одном из свежих выпусков программы "Давай поженимся" гостья программы подарила ленты для интима. Однако телеведущая пошутила, что подарок можно использовать в виде тряпок, которые у нее закончились. Подписчики знаменитости были возмущены.

Сябитова призналась, что некоторые невесты обижаются, если она говорит, что будет использовать их подарок по своему усмотрению.

"Чего обижаться то, мой подарок, как хочу так и использую. Правда же?" – обратилась телесваха к подписчикам в Инстаграме, но получила неожиданный ответ.

Интернет-пользователи разнесли Сябитову в пух и прах.

"Когда же вы жрать прекратите на передаче? Василиса и та потянулась к еде. Надоела Роза. Противна Гузеева. Какой-то базар стал. Пора вас закрыть", "А вы уже без подарков не можете .Особенно пожрать тебе!", "Тетки заигрались ,смотреть противно. Да я и не смотрю их дурдом. Людей жалко", "Какой позор на это смотреть, Лариса останови это посмешище", "Ниже плинтуса, совсем распоясались, боже что твориться противно смотреть во что превратили передачу, у меня есть чувство юмора,ну не до такой степени, базарная баба, я о вас была другого мнения", – заявили подписчики.

Впрочем, фанаты встали на защиту своей любимицы, отметив, что у нее просто отличное чувство юмора.