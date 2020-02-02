"Какой позор": Сябитовую обругали из-за обиженной невесты
Розе Сябитовой в одном из свежих выпусков программы "Давай поженимся" гостья программы подарила ленты для интима. Однако телеведущая пошутила, что подарок можно использовать в виде тряпок, которые у нее закончились. Подписчики знаменитости были возмущены.
Сябитова призналась, что некоторые невесты обижаются, если она говорит, что будет использовать их подарок по своему усмотрению.
"Чего обижаться то, мой подарок, как хочу так и использую. Правда же?" – обратилась телесваха к подписчикам в Инстаграме, но получила неожиданный ответ.
Интернет-пользователи разнесли Сябитову в пух и прах.
"Когда же вы жрать прекратите на передаче? Василиса и та потянулась к еде. Надоела Роза. Противна Гузеева. Какой-то базар стал. Пора вас закрыть", "А вы уже без подарков не можете .Особенно пожрать тебе!", "Тетки заигрались ,смотреть противно. Да я и не смотрю их дурдом. Людей жалко", "Какой позор на это смотреть, Лариса останови это посмешище", "Ниже плинтуса, совсем распоясались, боже что твориться противно смотреть во что превратили передачу, у меня есть чувство юмора,ну не до такой степени, базарная баба, я о вас была другого мнения", – заявили подписчики.
Впрочем, фанаты встали на защиту своей любимицы, отметив, что у нее просто отличное чувство юмора.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал
Картина многим россиянам показалась очень знакомой
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик