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Ида Галич показала сына

Ида Галич показала сына
Ида Галич. Фото: instagram.com/galichida/
Звезда YouTube поделилась фото с наследником

В пятницу, 7 февраля, блогер Ида Галич стала мамой. Звезда Instagram и YouTube родила мальчика. 

"Это лучший день в моей жизни!" – написала Галич, сопроводив текст трогательными фото. 

В Instagram знаменитость выложила традиционный снимок миниатюрной ладошки нового человека, а также изображение младенца у мамы на груди.   

Малыш появился на свет в 9:47 утра. Его вес – 3880 кг, рост 52 см. Родители, Ида Галич и ее супруг Алан Басиев, решили назвать сына Леоном.

Однако первым приятной новостью поделился счастливый дедушка, отец популярной интернет-дивы Василий Галич в соцсети. К слову, именно он выдал тщательно скрываемый будущими родителями пол ребенка во время интервью светской львице и журналисту Ксении Собчак.

"Дай поздороваться с внуком", – такими словами офицер встретил дочь. 

Выпуск "Осторожно, Собчак" с Идой Галич вышел накануне, 6 февраля. По форме живота блондинка в шоколаде определила девочку. Однако блогер намекнула, что собеседница ошиблась. 

Новорожденный – первый ребенок у Иды и Алана. 


Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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кто это и зачем нам знать о первенце какой то <цензура>?
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