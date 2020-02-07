Звезда YouTube поделилась фото с наследником

В пятницу, 7 февраля, блогер Ида Галич стала мамой. Звезда Instagram и YouTube родила мальчика.

"Это лучший день в моей жизни!" – написала Галич, сопроводив текст трогательными фото.

В Instagram знаменитость выложила традиционный снимок миниатюрной ладошки нового человека, а также изображение младенца у мамы на груди.



Малыш появился на свет в 9:47 утра. Его вес – 3880 кг, рост 52 см. Родители, Ида Галич и ее супруг Алан Басиев, решили назвать сына Леоном.

Однако первым приятной новостью поделился счастливый дедушка, отец популярной интернет-дивы Василий Галич в соцсети. К слову, именно он выдал тщательно скрываемый будущими родителями пол ребенка во время интервью светской львице и журналисту Ксении Собчак.

"Дай поздороваться с внуком", – такими словами офицер встретил дочь.

Выпуск "Осторожно, Собчак" с Идой Галич вышел накануне, 6 февраля. По форме живота блондинка в шоколаде определила девочку. Однако блогер намекнула, что собеседница ошиблась.

Новорожденный – первый ребенок у Иды и Алана.



