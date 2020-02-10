Артистке было 84 года

Оперная дива Мирелла Френи умерла от серии инсультов и приступов миопатии. Она ушла из жизни в своем доме в итальянском городе Модена, передает USA Today.

Более полувека Френи радовала поклонников своими выступлениями. Ее карьера началась в 1955 г. – с роли Микаэлы в опере "Кармен". Она покорила сцены США, Европы, СССР и России, а также прославилась участием в видеооперах.

Артистка награждена орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" и орденом Почетного легиона Франции.

"Последней примадонной" назвал артистку знаменитый бродвейский драматург Альберт Иннаурато. Как отмечает американское издание, Френи была последней певицей золотой эпохи – ее имя стоит в одном ряду с легендарными Ренатой Тебальди и Луизой Тетраззини.