Роковое ДТП произошло на 11-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре

За рулем "Хендая" был артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев, когда в автомобиль на большой скорости въехала фура. Она вылетела на встречную полосу из-за того, что взорвалось колесо, и врезалась в две "легковушки" (одной оказался "Хендай Гетц", другой – "Форд Фокус").

Водители всех трех автомобилей были госпитализированы, некоторые пассажиры пострадали, пишут "Кубанские новости". Как сообщила пресс-служба хора, Медведев скончался в больнице.

Кубанский казачий хор был основан в 19-м веке. Это государственный певческий коллектив, где у Валерия Медведева сложилась серьезная сольная карьера. Его отметили званием "Заслуженный артист РФ", а также "Заслуженный артист Кубани".