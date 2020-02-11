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В автокатастрофе погиб 33-летний заслуженный артист РФ

В автокатастрофе погиб 33-летний заслуженный артист РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
 Роковое ДТП произошло на 11-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре

За рулем "Хендая" был артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев, когда в автомобиль на большой скорости въехала фура. Она вылетела на встречную полосу из-за того, что взорвалось колесо, и врезалась в две "легковушки" (одной оказался "Хендай Гетц", другой – "Форд Фокус"). 

Водители всех трех автомобилей были госпитализированы, некоторые пассажиры пострадали, пишут "Кубанские новости". Как сообщила пресс-служба хора, Медведев скончался в больнице. 

Кубанский казачий хор был основан в 19-м веке. Это государственный певческий коллектив, где у Валерия Медведева сложилась серьезная сольная карьера. Его отметили званием "Заслуженный артист РФ", а также "Заслуженный артист Кубани". 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Валере было уже больше 70 лет. Госпожа Юшкевич, если Вы перепечатываете новости, то указывайте правильный возраст покойного.
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