Сестра Батрутдинова поставила точку в слухах о его объявившейся дочери
В прессе появилась информация, что у 42-летнего резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова имеется внебрачная дочь по имени Лиза. Сейчас девушке 19 лет, она живет в Калининграде – туда к ней якобы нередко ездит отец. По крайней мере, сведения об этом размещены в телеграмм-канале некой девушки, отдыхавшей с Елизаветой в заграничном лагере. Там же опубликован скан паспорта Лизы.
Правда, когда журналисты онлайн-журнала StarHit связались с сестрой Батрутдинова Татьяной, в ответ им было сказано, что это неправда и у Тимура нет никаких детей, тем более, внебрачных.
В последнее время подобные истории всплывают все чаще, напоминает портал "7дней". Аналогичный слух был пущен в отношении рыжего "Иванушки" Андрея Григорьева-Аполлонова, который даже сдал тест ДНК и теперь намерен написать заявление на поклонницу, распространившую про него клевету.
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