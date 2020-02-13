Татьяна отрицает, что у ее брата есть 19-летний ребенок

В прессе появилась информация, что у 42-летнего резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова имеется внебрачная дочь по имени Лиза. Сейчас девушке 19 лет, она живет в Калининграде – туда к ней якобы нередко ездит отец. По крайней мере, сведения об этом размещены в телеграмм-канале некой девушки, отдыхавшей с Елизаветой в заграничном лагере. Там же опубликован скан паспорта Лизы.

Правда, когда журналисты онлайн-журнала StarHit связались с сестрой Батрутдинова Татьяной, в ответ им было сказано, что это неправда и у Тимура нет никаких детей, тем более, внебрачных.

В последнее время подобные истории всплывают все чаще, напоминает портал "7дней". Аналогичный слух был пущен в отношении рыжего "Иванушки" Андрея Григорьева-Аполлонова, который даже сдал тест ДНК и теперь намерен написать заявление на поклонницу, распространившую про него клевету.