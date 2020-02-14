Эпатажная артистка еле удержалась на ногах

Певице Лолите Милявской стало плохо. Инцидент произошел в Кремле сразу после ее выступления.

Артистка вышла к журналистам, однако не смогла ответить на все вопросы. Во время интервью у нее случился приступ кашля. Настолько сильный, что эпатажная брюнетка еле удержалась на ногах. Ее сразу же подхватили помощники.

"Воды, дайте воды, у меня аллергия на химический дым на сцене", – объяснила Лолила свое самочувствие, передает "Комсомольская правда".

Она присела прямо на лестнице в фойе. Пока исполнительница откашливалась и приходила в себя, около нее суетилась свита. А репортеры тем временем делали сенсационные фото.

В итоге Лолила собралась с силами и пошла к гримерке, где, по словам ее помощников, были необходимые таблетки от аллергии.