Виктор Соловьев наехал на мужчину, в результате чего тот остался инвалидом

Авария случилась накануне вечером в Петербурге.

Звезда сериала "Убойная сила" Виктор Соловьев сел за руль выпившим, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города. В результате он устроил аварию на Малоохтинском проспекте – наехал на мужчину, который менял колесо у своей машины. Авто пострадавшего было припарковано у обочины, кроме того, он выставил знак аварийной остановки. К сожалению, это его не спасло. Соловьев врезался в машину и зацепил мужчину.

Как стало известно позже, врачам пришлось ампутировать ему правую ногу из-за сложного перелома. Сейчас он в реанимации Александровской больницы, отмечает портал.

Актера и худрука театра "Лицедеи" задержали полицейские. На Соловьева завели уголовное дело.



