Создателю проекта Triplex было 47 лет

Андрей Иванов скончался 15 февраля. Печальную новость сообщил телеведущий Михаил Козырев.

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее", – написал он в своем Фейсбук.

Телеведущий сослался также на сообщение издания Dailymail, в котором говорится о гибели мужчины. Имя не называется.

На пляже создатель Triplex, композитор и диджей Андрей Иванов был вместе с супругой Юлией. Ее удалось спасти.

"Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь", – признался Козырев.

Андрей Иванов создал знаменитый ремикс на саундтрек к фильму "Бригада". Также популярен был и ремикс "Собака Баскервилей". В 2000-е проект Triplex записал множество саундтреков к фильмам и сериалам. Среди них – композиция к ленте "Бой с тенью", которая была записана вместе с рок-группой Apocalyptica.