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Звезда "Холопа" в кружевном платье показала черного коня в лесу

Звезда "Холопа" в кружевном платье показала черного коня в лесу
Александра Бортич. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса обнялась с животным

Александра Бортич порадовала своих поклонников черно-белыми кадрами с новой фотосессии. Актриса снялась на фоне лесного пейзажа вместе с лошадьми. Звезда фильма "Холоп" предстала в белом кружевном платье ниже колена и ботинках на шнуровке. Образ она завершила массивными блестящими серьгами.

На первом снимке Бортич смотрит прямо в камеру и держит лошадей под уздцы. На втором актриса стоит уже в полный рост и смотрит в сторону, обнимая одного из животных. В подписи к посту Александра призналась в любви к лошадям.

Черно-белые снимки понравились подписчикам актрисы. В комментариях написали, что кадры получились эстетичными, а некоторые вспомнили, что с лошадьми Бортич уже снималась в фильме "Холоп": "Фото и образ супер", "Красивая леди", "Эстетика", "Хороша барышня".

Однако некоторые пользователи отметили, что на фотографиях звезда совсем не улыбается. Обеспокоенные фанаты предположили, что актриса чересчур утомилась: "Очень уставший вид, береги себя, ты нам нужна", "Хмурая какая-то, улыбайся чаще".

Актерскую карьеру 25-летняя Бортич начала в 2014 г., исполнив главную роль в драме "Как меня зовут". Популярной Александра стала довольно быстро: через год с ее участием вышел "Духless 2", а в 2016 г. зрители увидели звезду на экранах в фильме "Викинг" и сериале "Полицейский с Рублевки", где с ней также сыграл Александр Петров.

Ранее Бортич рассказала о съемках картины "Я худею" и своих отношениях с женой Федора Бондарчука Паулиной Андреевой.

Карина СИРАЗОВА

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