Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Якубович пожаловался на пенсию и получил неожиданный ответ

Артист мыслит как человек советской формации

Бесменный ведущий шоу "Поле чудес" рассказал, что получает пенсию в размере 23 тыс рублей, но не тратит ее, а копит. По словам члена комитета по бюджету и финансовым рынкам Софведа Василия Иконникова, Леонид Якубович думает, что много накопил, хотя это невозможно – в России действует распределительная система, а не накопительная.

"Это остатки системы, которая была в СССР. Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости. Советские пенсионеры были обеспечены. В этом психология", – сообщил Иконников "Подъему". 

О своей пенсии Якубович рассказал порталу Teleprogramma.pro. Он отметил, что проблему с "мизерными" выплатами решить не получится. Также телеведущий отметил, что работает с 1962 г., но не может понять, куда делись деньги, которые вычитали из его зарплаты на пенсию. Якубович считает, что этих средств ему до конца жизни хватило бы. 

Как напоминает портал URA.RU, на пенсию также жаловался Юлий Гусман и Александр Друздь. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
Ответить
А что вы хотите - это капитализм. Деньги просто украли. Без первоначального накопления капитала, а именно чистого воровства, миллиардерами не становятся.
1
новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей