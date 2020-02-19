Артист мыслит как человек советской формации

Бесменный ведущий шоу "Поле чудес" рассказал, что получает пенсию в размере 23 тыс рублей, но не тратит ее, а копит. По словам члена комитета по бюджету и финансовым рынкам Софведа Василия Иконникова, Леонид Якубович думает, что много накопил, хотя это невозможно – в России действует распределительная система, а не накопительная.

"Это остатки системы, которая была в СССР. Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости. Советские пенсионеры были обеспечены. В этом психология", – сообщил Иконников "Подъему".

О своей пенсии Якубович рассказал порталу Teleprogramma.pro. Он отметил, что проблему с "мизерными" выплатами решить не получится. Также телеведущий отметил, что работает с 1962 г., но не может понять, куда делись деньги, которые вычитали из его зарплаты на пенсию. Якубович считает, что этих средств ему до конца жизни хватило бы.

Как напоминает портал URA.RU, на пенсию также жаловался Юлий Гусман и Александр Друздь.