Он исполнит долг члена королевской семьи

Принц Гарри и его жена Меган Маркл прилетят в Лондон весной, чтобы выполнить последние обязательства перед королевской семьей. После последнего официального мероприятия супруги также будут бывать в Великобритании еще в течение нескольких месяцев.

28 февраля принц Гарри посетит "Игры непобежденных", где встретится с известном певцом Джоном Бон Джови. А уже 5 марта герцоги Сассекские посетят собрание благотворительного фонда, через два дня вдвоем приедут на музыкальный фестиваль.

Принц Гарри встретится с королевой Елизаветой и всей семьей 9 марта во время Дня содружества в Вестминстерском аббатстве, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 1 апреля герцоги Сассекские закроют собственный офис в Букингемском дворце. Планы супругов до 31 марта сообщат позже, рассказал СМИ пресс-секретарь семейной пары.

Напомним, что 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевских привилегий и не будут больше исполнять предписанные правила. Супруги не принимают финансовую помощь от короны.

13 января Елизавета II официально поддержала решение своего внука. Согласно договоренности, его семья будет жить как в Канаде, так и в Великобритании.