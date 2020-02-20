Пугачева заговорила о побеге из страны
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева рассказала о том, что в 1983 получила приглашения поучаствовать в зарубежной постановке. Согласится она не смогла, потому что долгое отсутсиве певицы в СССР приравнивалось к побегу из страны.
Пугачеву пытались переманить за границу драматург Тим Райс и композиторы мюзикла "Шахматы" Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Исполнительнице хотели предложить роль жены главного героя Светланы. Примадонне пришлось отказаться от звездной роли ради семьи, пишет издание "HELLO!"
"Я хотела петь, но знала, что меня не отпустят. Мне нужно было на репетиции 11 месяцев, а это уже приравнивалось к бегству из страны. А у меня дочь десятилетняя, родители. И я решила, что, может быть, я отказом свою судьбу разрушу, но их сохраню", – объяснила ситуацию Пугачева.
Несмотря на то, что певица отказалась от участия в постановке в 1983-м, спустя два года у нее начался крупный гастрольный тур по так называемым "капиталистическим" странам. Она побывала с концертами в Швейцарии, Финляндии, Италии, Японии и многих других государствах.
С 1994-го у примадонны начался творческий отпуск. Вернуться на сцену Алла Пугачева решила только три года спустя. Она приняла участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение", где заняла, увы, только 15 место.
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