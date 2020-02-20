Следующий фильм может стать для актрисы последним

Британской актрисе кино и телевидения Джули Уолтерс диагностировали рак третьей стадии. У артистки обнаружили опухоль в толстой кишке.

Женщина обратилась к докторам из-за небольших болей в области живота, позднее симптомы стали хуже. У 69-летней актрисы начались спазмы и сильная изжога.

Во время съемок нового фильма "Таинственный сад" Джули Уолтерс позвонил лечащий врач и сообщил, что у нее рак в третьей стадии, что та сначала приняла за ошибку, сообщает BBC. Артистка рассказала, что ее муж Грант Роффи заплакал, когда узнал печальные новости.

Также звезда призналась, что работа в новой картине может оказаться для нее последней.

Джули Уолтерс известна ролью Молли Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, работами в проектах "Билли Эллиот", "Джейн Остин", "Mamma Mia! 2". Она – семикратный лауреат премии BAFTA, крупнейшей награды в области кино и телевидения в Великобритании.