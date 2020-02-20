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У звезды "Гарри Поттера" нашли рак

У звезды "Гарри Поттера" нашли рак
Джули Уолтерс. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com
Следующий фильм может стать для актрисы последним

Британской актрисе кино и телевидения Джули Уолтерс диагностировали рак третьей стадии. У артистки обнаружили опухоль в толстой кишке. 

Женщина обратилась к докторам из-за небольших болей в области живота, позднее симптомы стали хуже. У 69-летней актрисы начались спазмы и сильная изжога.

Во время съемок нового фильма "Таинственный сад" Джули Уолтерс позвонил лечащий врач и сообщил, что у нее рак в третьей стадии, что та сначала приняла за ошибку, сообщает BBC. Артистка рассказала, что ее муж Грант Роффи заплакал, когда узнал печальные новости.

Также звезда призналась, что работа в новой картине может оказаться для нее последней.

Джули Уолтерс известна  ролью Молли Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, работами в проектах "Билли Эллиот", "Джейн Остин", "Mamma Mia! 2". Она – семикратный лауреат премии BAFTA, крупнейшей награды в области кино и телевидения в Великобритании. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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