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Звезда 2000-х заявила о смене пола

Звезда 2000-х заявила о смене пола
Певец Оскар. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
Певец назвал новое имя и перестал скрывать свою женственность

В 2000-х на российской эстраде появился певец Оскар, известный по песне "Между мной и тобой". Теперь Шамиль Малкандуев, так зовут артиста по паспорту, объявил себя трансгендерной женщиной по имени Скарлетт.

О смене пола звезда рассказала изданию "Открытые". Шокирующее признание Скарлетт, возможно, связано с тем, что после почти 20-летнего перерыва, артист решил вернуться на сцену.

"Я никогда не стеснялась своей женственности и не прятала ее. <…> Когда я переехала в Москву, мне стало легче быть собой, ведь в большом городе легче затеряться", – рассказала Скарлетт журналистам.

Сейчас музыкант живет в США, но планирует приехать в Россию на гастроли с новыми песнями.

"В 2018-м году я поехал в Голливуд, чтобы стать мачо-актером. Позже стало ясно, что на самом деле это вообще не моя цель, это не то, кем я хочу быть, и я занимаюсь не тем, чем мне нравится", – добавила звезда.

Певец Оскар стал известен в 2000-е годы благодаря песням "Между мной и тобой", "Бег по острию ножа".

Дарья ПЕТРОВА

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