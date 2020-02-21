Модель приняла участие в съемках для журнала

Актриса Яна Кошкина вложила в "Инстаграм" снимок, демонстрируя подписчикам роскошное декольте. "Весна пришла", – отметила девушка.

Модель рассказала, что приняла участие в съемке для одного из модных журналов, и предложила пользователям угадать, для какого именно. Но комментаторы обратили внимание не на подпись к публикации, а на роскошную грудь Кошкиной.

"У нее 2 внушительных глаза", "Прекрасненькая", – написали под фото пользователи сети.

Не остался в стороне и известный шоумен Вадим Галыгин.

"Эти глаза напротив", – пошутил юморист в комментариях.

Яна Кошкина известна тем, что любит демонстрировать публике пикантные части тела. Например, в январе звезда посетила премию "Золотой орел", для которой выбрала черное платье с перьями, подчеркивающее роскошную грудь. Интернет-пользователи были в полном восторге от наряда модели.