Избранником актрисы из "Триггера" стал продюсер

Светлана Иванова тайно вышла замуж за Джаника Файзиева. Коллеги артистки признались, что событие произошло еще в прошлом году, но влюбленные обошлись без пышного торжества.

Вместе продюсер и актриса уже более восьми лет, однако назвать историю их отношений простой не получится. Роман закрутился на съемках, когда мужчина еще был женат. Во время тайных встреч фотографы не раз ловили парочку, а после звезда сериалов забеременела от избранника, пишет "КП".

Спустя три года после рождения дочери Джаник Файзиев ушел от жены, но официально развелся совсем недавно. К этому моменту Светлана Иванова успела родить любимому еще одну девочку.

Избранник 34-летней Светланы Ивановой считается успешным продюсером. Только за последний год 58-летний мужчина сумел поработать в 11 проектах.