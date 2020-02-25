Екатерине посоветовали обратиться к Семенович за советом

Наглый комментарий с предложением сделать операцию по уменьшению груди получила в "Инстаграм" внучка "мушкетера страны" Михаила Боярского. Так некоторые поклонники отреагировали на "горячие" фотоснимки, демонстрирующие пышный бюст девушки.

"У меня все замечательно, никаких проблем. Уменьшить? Не дождетесь", – парировала Катерина едкий совет обратиться за рекомендацией к певице Анне Семенович, уже сделавшей, по мнению подписчиков, соответствующую операцию.

"Зачем столько силикона?" – вопрошают другие поклонники. Впрочем, их молодая "Инстаграм"-звезда игнорирует.

Надо сказать, не все в соцсетях оказались критично настроены относительно Катиных объемов. Многие, напротив, поддержали внучку актера, отметив, что злопыхателям "лучше обратить внимание на свои части тела и выплескивать негатив в другом месте".