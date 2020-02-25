Прославленная актриса страдает неизлечимой болезнью

Телеведущий и потомственный актер Иван Ургант пытается спасти свою бабушку Нину. Однако в борьбе с недугом, которым страдает легенда советского кино, оказались бессильны даже светила израильской медицины.

Их поставил на уши знаменитый внук, рассказала Нина Николаевна. Но врачи поставили на ее здоровье крест, ведь лекарства от болезни Паркинсона, которую у актрисы обнаружили несколько лет назад, до сих пор не придумали.

"Ванечка действительно как-то возил меня к израильскому профессору, который оперирует пациентов с таким же диагнозом, как у меня. Врач на меня посмотрел и сказал, что мне хирургическое вмешательство не поможет", – призналась бабушка Ивана Урганта в интервью "Собеседнику", добавив, что не отважится на более сложный метод лечения, когда пациенту "вскрывают мозг".

Все это время Нина Николаевна вынуждена терпеть невыносимую боль, мечтая, чтобы ее мучения прекратились. По словам артистки, она принимает препараты, но, к сожалению, они не избавляют от страданий.



"Я каждый день просыпаюсь от дикой боли в позвоночнике", – пожаловалась Ургант.

В последнее время каждый шаг прославленной актрисе дается с трудом. Нина Николаевна целыми днями сидит в заточении перед телевизором, радуясь визитам популярного внука.