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Умер народный артист России

Советскому пианисту было 88 лет

Скончался профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергей Доренский. Народного артиста РСФСР не стало сегодня на 89-м году жизни. О смерти пианиста рассказали в консерватории.

"Это тяжелое для всех нас известие", – сообщил ТАСС ректор консерватории Александр Соколов, не уточнив причину смерти. По предварительным данным, прощание с профессором пройдет в пятницу, пишет РИА "Новости".

Сергей Доренский начал преподавать в Московской консерватории в 1957 г., а спустя 23 года стал деканом фортепианного факультета. Ученики профессора побеждали на различных международных конкурсах. Доренский преподавал у народных артистов Дениса Мацуева и Николая Луганского, а также у многих других заслуженных артистов России.

Карина СИРАЗОВА

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