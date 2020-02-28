Девушка явилась в больницу с гематомами на лице

Бывшая участница телестройки 23-летняя Ксения Кижаева пришла в Звенигородскую ЦГБ с двумя большими синяками на лице, рассказав, что побои ей нанес бойфренд. Это произошло в квартире, где молодые люди вместе жили.

По данным медиков, девушка на момент поступления в больницу находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей диагностировали подкожные гематомы обеих глазничных областей.

Как правило врачи информируют о подобных происшествиях полицейских. Так что, в этот же день об обращении Ксении за медпомощью стало известно в местном ОВД – данный факт проверяется. Об инциденте журналистам "Комсомольской правды" сообщили в больнице.

И хотя комментировать произошедшее Ксения отказалась, у нее в "Инстаграм" появилось видео, где говорилось, что ей "зашили голову", а в руках у пострадавшей были какие-то справки.

На проекте "Дом– 2. Остров любви" на Сейшелах Кижаева оказалась осенью 2016 года, чтобы забыть предыдущие отношения и обрести новую любовь, но ее желания тогда так и не исполнились. В свои 19 лет она была самой юной участницей телепроекта.