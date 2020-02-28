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В Москве актер культовых фильмов грабил покойников

В Москве актер культовых фильмов грабил покойников
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В мошенническую группировку входило шесть человек

В Москве орудовала банда во главе с актером культовых фильмов, имя которого не называется. Столичные гангстеры охотились за деньгами и квартирами покойников.

Обладая базами данных одного из сотовых операторов, они разработали мошенническую схему. После перевыпуска сим-карт аферисты присваивали средства умерших через банковское онлайн-приложение, похитив только с одного счета порядка 2 млн руб., передает пресс-служба МВД России. 

Если у покойного отсутствовали родственники, то мошенники забирали также его недвижимость. Для этого они изымали из квартиры документы на право собственности. 

"Другие участники группы оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета, выдавая себя за наследников", – так работала вторая схема.

К слову, документы и сыграли злую шутку с главарем банды. Когда за ним пришли полицейские, он заперся в своей квартире и принялся выбрасывать паспорта и другие бумажные улики вместе с мобильными телефонами из окна, пока не понял, что доказательства летят прямо в руки дежурившим внизу правоохранителям. 

Возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются шесть человек, уточняет "Подмосковье сегодня". 

Ксения АНДРЕЕВА

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