Балерина организовала дома вечер живой музыки

Анастасия Волочкова устроила вечеринку. На опубликованном в "Инстаграм" ролике танцовщица задирала ноги под музыку в коротком платье так, что были видны ее трусы.

На видео приглашенные артисты пели и играли на музыкальных инструментах, а стоящая за ними балерина танцевала, забравшись на лестницу. Она прыгала, вертелась и поднимала ногу выше головы.

При этом блондинка была в черном коротком платье, обтягивающем фигуру. Во время зажигательного танца артистка засветила нижнее белье – юбка поднималась вверх после каждого взмаха ногами. Балерине постоянно приходилось поправлять наряд, приспуская вниз лямки платья.

"И это все для меня!" – подписала ролик балерина, похваставшись живой музыкой. Впрочем, комментарии к своей публикации звезда закрыла, поэтому не известно, как на это видео отреагировали подписчики.

Артистка нередко публикует в "Инстаграм" фото и видео, демонстрируя свои развлечения. Недавно звезда снялась в тигрином топе с раздвинутыми ногами, прикрывшись вазой с цветами, а также поскакала босиком в обтягивающем боди без пуантов.

Ранее Анастасия Волочкова устроила ночное раздевание, обнажив грудь перед камерой.