"Аптечный ревизорро" Диденко планирует кремацию мужа
"Аптечный ревизорро" решила не хоронить мужа. Девушка планирует кремировать погибшего супруга, заявив о том, что это была его воля. Информацией Екатерина Диденко поделилась с подписчиками в "Инстаграм".
Она рассказала, что уже успела поработать с тремя психологами, и что ей после этого "стало гораздо легче". Екатерина призналась, что собирается кремировать мужа, а прах развеять над полем. Такова была воля самого Валентина. По словам девушки, она очень расстроена: супругу было всего 32 года, пара строила планы на будущее и как раз задумались о третьем ребенке.
Как отмечает URA.RU, друзья блогера сейчас торопятся поделиться последними новостями и выкладывают в соцсетях видео с детьми Диденко. На критику интернет-знаменитости не реагируют, признаваясь, что вся их жизнь "ради хайпа".
Три человека погибли и еще семь пострадали на вечеринке банном комплексе в Москве 28 февраля. Виновником ЧП стал Валентин Диденко – супруг именинницы Екатерины Диденко. Мужчина бросил в бассейн сухой лед, и гости начали терять сознание. Медики прибыли оперативно, однако сумели спасти не всех.
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