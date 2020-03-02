О прибавлении в семействе сообщила молодая мама

Актриса и возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева показала снимок с малышом.

Кадр, где девушка держит младенца на руках, появился в ее Инстаграм.

"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе", – написала счастливая мама под фото.

Судя по всему, у Данилы Козловского родилась дочка. "Спасибо, что выбрала меня", – поблагодарила Зуева в подписи к нежному кадру.