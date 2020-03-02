Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Данила Козловский стал отцом

Данила Козловский стал отцом
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
О прибавлении в семействе сообщила молодая мама

Актриса и возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева показала снимок с малышом.

Кадр, где девушка держит младенца на руках, появился в ее Инстаграм.

"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе", – написала счастливая мама под фото.

Судя по всему, у Данилы Козловского родилась дочка. "Спасибо, что выбрала меня", – поблагодарила Зуева в подписи к нежному кадру.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей