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Украинцы разнесли Ани Лорак за внешность

Украинцы разнесли Ани Лорак за внешность
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новое видео артистки вызвало неоднозначную реакцию в Незалежной

Ани Лорак– активная пользовательница "Инстаграм", у которой более 6 млн подписчиков. Практически каждый день певица делится в микроблоге моментами своей жизни.  На Украине ажиотаж вызвал недавно опубликованный отрывок из нового клипа певицы.

Видео на песню "Я бы летала" снял известный украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев. В клипе Лорак предстала в романтичном образе: развевающиеся на ветру белоснежные одежды, растрепанные локоны и неброский макияж. На крупных планах можно заметить изменения, произошедшие во внешности артистки.  Некоторые поклонники даже  стали всерьез подозревать, что Лорак "подсела" на пластическую хирургию и уколы красоты, сообщает издание Clutch.

"Люблю вас, но лишком много ненатурального…", "Стала похожа на Зверева", "Раньше смотрела ваши клипы, а сейчас неприятно, много пластики."– комментируют видео подписчики Лорак. Примечательно, что большая часть негативных отзывов написана именно на украинском языке.

Восторженные отклики от преданных фанатов также не заставили себя ждать: "Каждый клип– шедевр!", "Такая нежная, чувственная, утонченная", "Очень идут образ и макияж".

Смена имиджа, по мнению поклонников, произошла после развода певицы с Муратом Налчаджиолгу или из-за начала отношений с новым молодым человеком – саунд-продюсером лейбла "Black Star" Егором Глебом.

Александра АКСЕНОВА

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