Певица не сдержала эмоций во время шоу

Надежда Мейхер-Грановская из-за пышных форм считалась одной из самых привлекательных солисток группы "ВИА Гра". Как выяснилось, из-за большой груди знаменитость испытывает неудобства – ее постоянно упрекают в пластике. Более того, услышав очередной вопрос о груди на интервью, Мейхер взбесилась.

Журналист хотел узнать, тяжело ли артистке носить большой бюст. В ответ она резко стала серьезной и начала угрожать, что сейчас покинет студию.

"Оставь меня в покое. Я сейчас уйду, потому что противно говорить на эту тему", – сказала Надежда Мейхер-Грановская.

Так экс-солистка группы "ВИА Гра" еще раз заявила, что никогда не делала пластику и выступает против любого вмешательства. А большая грудь появилась у нее еще в подростковом возрасте.

"Я к пластике абсолютно категорична. И даже не просто к пластике, а к уколам красоты. К сожалению, проблема нашего общества – это желание быть идеальным", – рассказала артистка в шоу "Слава+".

Ранее другая экс-солистка группы "ВИА Гра" натянула тонкую майку на большую грудь.