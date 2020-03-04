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Измена ведущего "На ножах" вскрылась в день рождения его дочери

Измена ведущего "На ножах" вскрылась в день рождения его дочери
Константин Ивлев. Фото: instagram.com/ivlevchef
Любовница знаменитого шеф-повара моложе его на 18 лет

Константин Ивлев, один из самых популярных ведущих России, руководитель нескольких крупных ресторанов в Москве, влип в громкий скандал. Выяснилось, что он изменил своей супруге, а в ЗАГСе уже лежит заявление о разводе. Все подробности нового романа телеведущего его жена решила выдать прямо в день рождения их дочери.

Супруга рассказала, что до последнего не верила в неверность Ивлева, но потом получила видео с доказательствами. В ролике 46-летней шеф-повар проводил время с 28-летней красоткой. Мария Ивлева выбор супруга не оценила.

"Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!" – высказалась Мария.

Разлучницей стала девушка из Краснодарского края, которая сейчас учится на журналистку. Любовница Ивлева уже выкладывает фото с ним, хотя официально ведущий шоу "На ножах" еще не разведен. Процесс дележки имущества, судя по всему, затянется.

Как рассказала Мария Ивлева журналистам издания "Стархит", бывший супруг хочет забрать у нее дочь и прячет деньги.

Подписчики Константина Ивлева, похоже, пока не подозревают о переменах в личной жизни шеф-повара. В "Инстаграм" его только поздравляют с рождением дочери. 

До этого Константин Ивлев казался примерным семьянином, а все его скандалы были связаны с работой. В рамках шоу "На ножах" у него произошел конфликт с хозяйкой одного из кафе. Она обвинила работников съемочной группы в постановке, утверждала, что они специально напоили повара, а Ивлев вел себя, как звезда.

На все обвинения Ивлев ответил на ютуб-шоу "А поговорить?":  "Ааааа, ну это единственный, кстати, человек, который написал [неправду]. "Ивлев зазвездился! Он устал, и все ждали, пока он отдохнет! И напоил моего повара". Да повар сам насинячился в хлам и напоил нашего оператора". 

Дарья ПЕТРОВА

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