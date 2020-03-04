Пвец насобирал массу штрафов

Не только русские, как утверждал Николай Васильевич Гоголь, любят быструю езду. Легенда советской эстрады армянского происхождения, болгарский артист и отец российского поп-короля Бедрос Киркоров неоднократно устраивал гонки в Подмосковье и Новгородской области.

Как следует из отчета на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, у пожилого мужчины восемь неоплаченных штрафов за превышение скорости.

Дважды 87-летний Киркоров попался под камеры в столичном регионе, четыре раза – в Новгородской области, где, по данным телеграмм-канала Mash, он занимается фермерством и гоняет на "Лексусе RX270".

В общей сложности, Бедрос Филиппович задолжал российской казне 6 тыс. рублей. У него по одному нарушению, которые оцениваются в 2 тыс. и в 1 тыс. руб., остальные – по 500 рублей.