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На российскую актрису напали в подземном переходе

Сейчас атаковавшего знаменитость мужчину ищет полиция

Анастасия Казанцева, работающая в электротеатре "Станиславский", стала жертвой нападения. Актрису ударил в живот неизвестный мужчина, когда она шла по подземному переходу.

После произошедшего в центре Москвы на Абельмановской улице Казанцевой потребовалась помощь медиков, но от госпитализации актриса отказалась. Однако врачи обратились в правоохранительные органы. Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося, – добавляет "МК". 

Дарья ПЕТРОВА

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