Спортсменка показала возможности своего гибкого тела

Ляйсан Утяшева ушла из художественной гимнастики больше 15-ти лет назад, однако все еще сохраняет спортивную форму. Свою гибкость и растяжку телеведущая продемонстрировала подписчикам в новой публикации в "Инстаграм".

На видео гимнастка сидит на шпагате, наклоняясь в разные стороны. Утяшева заводила руки за спину и выворачивала колени с непринужденной улыбкой, будто физические нагрузки не причиняют звезде никакого дискомфорта. Также знаменитая спортсменка сделала "шпагат краба" – так Утяшева назвала упражнение, в котором она, сидя на поперечном шпагате, наклонилась вперед и подергала ногами, слегка проползая вперед.

Для занятий спортом гимнастка выбрала обтягивающий костюм кислотно-желтого цвета. Жена Павла Воли позировала на полу в майке с вырезом, лосинах и носках.

Гибкость звезды оценили подписчики. В Сети написали, что восхищаются телом гимнастики. Причем некоторые из них отметили, что им больно смотреть на то, как у Утяшевой выворачиваются колени и суставы. Сравнили гимнастку и с бывшей прима-балериной Большого театра, известной своей любовью к шпагатам на публике: "Вторая Волочкова. Противно". Впрочем, у этого подписчика гибкость артисток восхищения не вызвала.

После завершения карьеры гимнастки Ляйсан Утяшева стала вести различные шоу и появляться на светских мероприятиях.