Телеведущий извинился перед известной певицей

Максим Галкин помирился с Наталией Гулькиной после своего заявления том, что все композиции группы "Мираж" исполняла Маргарита Суханкина. Муж Аллы Пугачевой извинился перед экс-солисткой коллектива, после чего та сказала, что у нее больше нет претензий к нему.

Конфликт произошел после эфира программы "Сегодня вечером". Тогда юморист во время просмотра клипа "Миража" ошибся, сказав, что за кадром звучит голос Суханкиной. Это возмутило Гулькину, после чего Галкин публично перед ней извинился. По словам телеведущего, он произнес эти слова неосознанно. Артист также подчеркнул, что у певицы выдающиеся вокальные данные, и дублер ей не нужен.

Позже Гулькина поделилась, что никакого конфликта больше нет, и звезды отношения между собой выяснили. По словам певицы, ей были приятны извинения. "Да и просмотров в интернете получилось очень много", – рассказала она корреспонденту "Дни.ру".

А вот с бывшей коллегой - Маргаритой Суханкиной – Наталия мириться пока не собирается. Звезда отметила: после того как ее "выгнали" из "Миража", первый шаг она делать не намерена. По ее словам, в скандальном распаде группы в 2010 г. отчасти виноват ее основатель Андрей Литягин.

Теперь Гулькина занимается сольной карьерой, однако композиции, которые она исполняла в составе группы "Мираж", на своих концертах больше петь не может из-за запрета продюсера.