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Российская певица сломала ногу на глазах у зрителей

Российская певица сломала ногу на глазах у зрителей
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
Пострадавшая готовится к операции

Известная в Красноярске певица Анастасия Вишневская получила перелом стопы перед многочисленной публикой. Форс-мажор произошел прямо во время выступления артистки на сцене. 

Девушка не заметила оркестровую яму и упала в нее. Однако ЧП не смогло прервать номер. После проигрыша Анастасия из музыкальной пропасти начала следующий куплет песни Аллы Пугачевой "100 часов счастья".

А хейтерам, которые утверждают, что она выступала под фонограмму, отвечает: "Была бы фонограмма, я бы чище сделала". По словам Вишневской, она продолжила исполнение, лежа на полу. Правда, зрители этого не видели.

"Боль почувствовала, я лежала вся в синяках на животе у подножья дирижерского пульта и поняла, что музыкальный проигрыш прошел и надо вступать, петь", – поделилась вокалистка с телеканалом "360". 

Сейчас она лежит в больнице и готовится к операции. 

Ксения АНДРЕЕВА

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